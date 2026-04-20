В Касимове за ночь выпало 15 см снега

Сегодня утром жители Касимова проснулись в необычной обстановке — за одну ночь в городе и округе выпало 15 см снега, словно вернулись холода начала весны. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Чтобы минимизировать последствия снегопада, техника муниципального предприятия «Касимовсервис» оперативно вышла на улицы города для очистки дорог. Параллельно работают сотрудники Касимовского дорожного ремонтно-строительного управления, очищая федеральные трассы.
Однако ситуация осложняется сообщениями жителей о проблемах на дороге: упавшие деревья заблокировали некоторые участки трасс. Уже поступили сведения о мелких авариях на скользких участках.
Горожанам напоминают о необходимости соблюдать осторожность при передвижении пешком и на автомобиле. Автовладельцам настоятельно рекомендуют проверить состояние шин и пересмотреть маршруты передвижения.
Напомним, понедельник и вторник, 20-21 апреля, обещают быть самыми холодными днями текущей декады. Также высока вероятность осадков в виде снега, особенно на северо-востоке области. Со среды, 22апреля, начнётся медленное потепление.