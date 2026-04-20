В Касимове за ночь выпало 15 см снега

Сегодня утром жители Касимова проснулись в необычной обстановке — за одну ночь в городе и округе выпало 15 см снега, словно вернулись холода начала весны. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Местный житель Сергей поделился впечатлениями:

«Утром открыл глаза и подумал, что смотрю фильм: кругом всё белое. Ещё вчера мои любимцы, собака и кошка, бегали по зеленой травке, гонялись за шмелями, а теперь такая неожиданная зима. Страшновато ещё и потому, что большинство автовладельцев успели сменить зимние шины на летние, возвращению февраля никто не ожидал».

Чтобы минимизировать последствия снегопада, техника муниципального предприятия «Касимовсервис» оперативно вышла на улицы города для очистки дорог. Параллельно работают сотрудники Касимовского дорожного ремонтно-строительного управления, очищая федеральные трассы.

Однако ситуация осложняется сообщениями жителей о проблемах на дороге: упавшие деревья заблокировали некоторые участки трасс. Уже поступили сведения о мелких авариях на скользких участках.

Горожанам напоминают о необходимости соблюдать осторожность при передвижении пешком и на автомобиле. Автовладельцам настоятельно рекомендуют проверить состояние шин и пересмотреть маршруты передвижения.

Напомним, понедельник и вторник, 20-21 апреля, обещают быть самыми холодными днями текущей декады. Также высока вероятность осадков в виде снега, особенно на северо-востоке области. Со среды, 22апреля, начнётся медленное потепление.