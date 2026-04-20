Рязанских работодателей атакуют фальшивыми уведомлениями

В ходе мониторинга СМИ государственная инспекция труда в Рязанской области выявила рассылку поддельных писем и уведомлений. Мошенники действуют от имени трудовых инспекций и сообщают организациям о якобы обнаруженных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства, несоответствиях в отчётности.

Для придания достоверности злоумышленники используют официальную символику, поддельные реквизиты, ссылки на нормы закона.

Продолжение после рекламы

Подобные действия, как отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина, направлены на неправомерное получение документов от контролируемых организаций, а также на дискредитацию Роструда и его территориальных органов.

При получении уведомления необходимо обращать внимание на следующие особенности: