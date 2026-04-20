Изображение сгенерировано AI
Общество

Рязанских работодателей атакуют фальшивыми уведомлениями

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ходе мониторинга СМИ государственная инспекция труда в Рязанской области выявила рассылку поддельных писем и уведомлений. Мошенники действуют от имени трудовых инспекций и сообщают организациям о якобы обнаруженных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства, несоответствиях в отчётности.

Для придания достоверности злоумышленники используют официальную символику, поддельные реквизиты, ссылки на нормы закона.

Продолжение после рекламы

Подобные действия, как отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина, направлены на неправомерное получение документов от контролируемых организаций, а также на дискредитацию Роструда и его территориальных органов.

При получении уведомления необходимо обращать внимание на следующие особенности:

  1. Типовые формы решений на проведение контрольного (надзорного) мероприятия утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»;
  2. На решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия должен быть QR-код, позволяющий перейти на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
  3. Учет проводимых контрольными (надзорными) органами контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
  4. Случаи, когда у контролируемых лиц могут быть запрошены сведения и (или) пояснения без решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (проведение оценки достоверности сведений, расследование несчастного случая, осуществление производства по делу об административном правонарушении и др.);
  5. В случае сомнения в подлинности поступившего распоряжения, решения, запроса уточнить информацию можно по телефону: 8-910-901-03-00.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье