Игорь Мурог поздравил военных автомобилистов с праздником и 86-летием Рязанского училища

Сенатор Российской Федерации от Рязанской области Игорь Мурог выступил с поздравлением по случаю Дня военного автомобилиста, а также в честь 86-й годовщины со дня основания Рязанского высшего военного автомобильного инженерного училища.

«Дорогие ветераны, сослуживцы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! Слава России и автомобильным войскам!», — сказал Игорь Мурог.

День военного автомобилиста учреждён Указом Президента РФ в 2000 году и ежегодно отмечается 29 мая. Праздник посвящён всем специалистам, обеспечивающим бесперебойную доставку техники, боеприпасов и грузов в войска.