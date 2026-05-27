В Рязани изменили программу празднования Дня защиты детей

В связи с техническими причинами отменяется одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защиты детей. Об этом сообщает администрация города.

Детский праздник «Рязань — детям», который должен был пройти 30 мая в 11:00 в Нижнем городском саду, не состоится. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

При этом вся остальная программа праздничных мероприятий, запланированных в других локациях , остаётся в силе и пройдёт согласно утверждённому расписанию.