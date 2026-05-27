В Рязанской области 28 мая ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 17 м/с

Жителей Рязанской области 28 мая ждёт переменчивая и прохладная погода. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.

Небольшой дождь пройдёт на большей части территории, в отдельных районах осадки усилятся до умеренных. На востоке области прогнозируется сильный дождь, а в некоторых районах возможны грозы.

Атмосферные процессы будут сопровождаться ветром западной четверти. Его скорость составит 6–11 м/с, но при порывах может достигать 12–17 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +3°С до +8°С. Днём воздух прогреется до +11…+16°С.