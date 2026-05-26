Фото: следственный комитет РФ по Рязанской области
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело после убийства 15-летней девочки

Анастасия Мериакри
В Рязани следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Трагедия произошла в одной из квартир города.

По данным следствия, вечером 24 мая родители вернулись домой и обнаружили в одной из комнат тело своей 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Накануне супруги оставили двоих детей — 15-летнюю дочь и 17-летнего сына — дома одних, а сами уехали.

В настоящее время по делу назначен ряд судебных экспертиз, проведён осмотр места происшествия. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В качестве подозреваемого проверяется 17-летний брат погибшей. В данный момент устанавливается его местонахождение. Молодой человек проверяется на причастность к совершению особо тяжкого преступления.

