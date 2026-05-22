Изображение от rawpixel.com на Freepik
Происшествия

Обманувшая полсотни людей на миллионы рублей рязанка оказалась лудоманкой

Алексей Самохин
Айфоны за полцены обернулись уголовным делом. Десятки жителей Рязани переводили деньги, веря в «выгодные поставки», а потом теряли связь с продавцом. Рассказываем, как схема с техникой привела к ущербу минимум в 8 миллионов рублей.

Жительницу Рязани заподозрили в мошенничестве с продажей техники на миллионы рублей. Как пишет Baza, в отношении Юлии возбудили уголовное дело. По версии следствия, женщина предлагала клиентам айфоны и макбуки «по себестоимости», объясняя низкие цены собственными каналами поставок. После получения денег она переставала отвечать покупателям и пропадала. Сейчас известно более чем о 50 потерпевших. Предварительно, общий ущерб превысил 8 миллионов рублей, однако сумма может вырасти после новых заявлений.

Во время допроса Юлия заявила, что страдает лудоманией. По её словам, она регулярно играла в онлайн-казино и пыталась выиграть крупную сумму, чтобы закрыть долги и обеспечить себе «нормальную жизнь».

Как утверждает женщина, сначала она действительно продавала технику с большими скидками — иногда до 50%. При этом устройства она покупала по обычной рыночной цене. Убытки не останавливали: так она хотела создать репутацию успешного продавца и привлечь больше клиентов.

Следствие считает, что схема позволяла получать новые деньги от покупателей. Одна из наиболее пострадавших клиенток, по данным Baza, потеряла 2,5 миллиона рублей.

Юлия полностью признала вину. Расследование продолжается, сообщают журналисты. 

