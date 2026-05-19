В Рязанской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

В Милославском районе 18 апреля около 22:30, на 100-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское произошла смертельная авария. 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил столкновение с мотоциклом «Стелс», за рулём которого находился 17-летний житель Скопинского района.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

За последние сутки обстановка на дорогах Рязанской области остаётся напряжённой. По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.

Помимо аварий с пострадавшими, зафиксировано 34 ДТП с причинением только материального ущерба. Инспекторы ДПС выявили 10 701 нарушение Правил дорожного движения. Также было пресечено более 70 случаев управления автомобилями с чрезмерной тонировкой стёкол.