26% рязанцев имеют подработку, чаще всего это врачи, учителя и бухгалтеры

По данным исследования сервиса SuperJob, 26% трудоустроенных жителей Рязани имеют дополнительную работу. При этом 52% опрошенных хотели бы найти подработку, а 22% не проявляют интереса к дополнительному заработку.

Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин: 28% против 24%. Наиболее активно совмещают работу граждане в возрасте 25–35 лет (30%), а реже всего — молодёжь до 25 лет (17%).

Среди тех, кто работает в гибридном режиме (частично в офисе, частично удалённо), доля подрабатывающих достигает 39%. Среди полностью удалённых сотрудников — 27%, а среди тех, кто ежедневно ходит на работу, — только 20%.

Наибольший процент совместителей — среди представителей социально значимых и финансовых профессий: медицинские сёстры — 40%, врачи — 38%, главные бухгалтеры — 35%, учителя — 33%, маркетологи — 32%, воспитатели — 31%, охранники — 29%, программисты — 28%. Реже всего подрабатывают продавцы и экономисты (по 14%), HR-менеджеры (16%), администраторы и менеджеры по продажам (по 18%).

67% рязанцев уделяют дополнительной работе менее 10 часов в неделю. Ещё 18% работают по 10–20 часов, а 15% — более 20 часов. Для большинства подработка — значимый источник дохода: лишь у 27% она приносит менее 10% заработка. У 40% опрошенных дополнительный заработок составляет от 10 до 30% дохода, у каждого пятого — от 30 до 50%, а у каждого восьмого — более половины всех доходов.