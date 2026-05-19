Общество

Троицкая родительская суббота в 2026 году: когда и как поминать, что можно и нельзя делать

Анастасия Мериакри
В 2026 году православные верующие отметят Троицкую родительскую субботу 30 мая, а сам праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая. Это один из двенадцати главных, двунадесятых праздников в церковном календаре, занимающий особое место в духовной жизни православных христиан.

Праздник установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Ученики Христа получили дары пророчества, исцеления и способность проповедовать на разных языках. С этого момента, как считается, начался активный рост христианской церкви. На Руси Троицу широко стали праздновать с XIV века при Сергии Радонежском.

Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. В этот день в церквях совершаются заупокойные службы — Божественная литургия и Вселенская панихида. Как правило, служба начинается в 9:00, но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить.

По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В этот день можно заказать сорокоуст на сорок дней, полгода и год — тогда имена близких будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.

Ещё одной традицией считается приносить в храм еду — для этих целей ставится поминальный стол, канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино. После освящения продукты раздают всем желающим. Как отмечает кандидат филологических наук Лариса Микаллеф, верующие приносят постную еду на канун: кашу, хлеб, сладости, фрукты, вино. Её освящают и затем раздают прихожанам, чтобы каждый мысленно помянул усопших, а часть продуктов могут передать нуждающимся.

Посещение кладбища

Троицкая суббота считается одним из главных дней для посещения кладбища. Люди приходят к могилам, наводят порядок: убирают мусор, очищают надгробия, приводят в порядок землю и украшают её цветами и зеленью. Над могилами зажигают свечи или лампады, читают краткую молитву и вспоминают умерших добрыми словами. Не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями.

Важно помнить: не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно — это считается языческой традицией. Её лучше раздать нуждающимся. Проводить шумные застолья и употреблять алкоголь запрещено церковью.

Приоритет дня — участие в общей молитве в храме, а не поездка на кладбище. Могилу усопшего можно посетить после службы или в другой удобный день. Если по обстоятельствам сделать это невозможно, достаточно помянуть умерших в храме и дома молитвой. Церковь признаёт такой способ поминовения полноценным, поскольку главное значение имеет искренняя молитва и духовная память об умерших.

Поминальная трапеза дома

После богослужения и посещения кладбища в семьях устраивают скромную поминальную трапезу. Строгого поста в этот день нет, поэтому блюда могут быть более сытными, но главное — умеренность и спокойная атмосфера.

В центре стола — кутья: сладкая каша из пшеницы или риса с мёдом и сухофруктами. Именно с этого блюда принято начинать трапезу. Также готовят блины без начинки, зелёные щи или щавелевый суп, блюда с первой зеленью — луком, укропом, редиской. Нередко хозяйки пекут пирожки и булочки. За столом произносят добрые слова в память об усопших и рассказывают о них молодому поколению.

Домашняя молитва и милостыня

Если нет возможности посетить храм, день можно провести дома — это не менее значимо, если подойти с нужным настроем. Дома можно зажечь церковную свечу, поставить икону и перед трапезой прочитать молитвы об усопших. Для этого часто используют помянник — небольшую книжечку, в которую записывают имена живых и усопших сродников.

Основной молитвой считается обращение: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…». Дополнительно можно читать другие молитвы из молитвослова, обращаться к Богу, Богородице и святым, выражая любовь, скорбь и просьбу о даровании усопшим Царствия Небесного.

После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой усопших. При этом под милостыней подразумеваются не только деньги и еда, но и благочестивые поступки: помощь делом, поддержка, передача вещей в приюты и больницы. В этот день особое значение имеют добрые дела во имя усопших: помощь нуждающимся, пожертвования, передача продуктов или вещей в храмы, приюты и больницы, а также простые слова поддержки людям. Милостыня, поданная с просьбой помолиться за умерших, считается важной частью поминовения, так как милосердие воспринимается как духовная помощь душам усопших.

Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Строгих канонических запретов в этот день немного, однако ряд вещей прямо противоречит смыслу поминовения. В частности, в этот день не рекомендуется:

  • предаваться унынию, грустить, горевать и плакать без меры;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • устраивать пышные застолья, проводить свадьбы, венчания и шумные гуляния;
  • приносить в храм и жертвовать непостную еду;
  • проводить языческие обряды, гадать, пытаться «вызывать души»;
  • сквернословить, проявлять агрессию, ссориться, врать, обижаться и злиться;
  • заниматься тяжёлым физическим трудом, если это мешает молитве.

Недопустимо устраивать на кладбище застолья с алкоголем, оставлять еду, напитки и мусор на могилах. Не рекомендуется предаваться отчаянию и чрезмерной скорби: допускается тихая печаль, но без потери надежды, с памятью о воскресении и милости Божией.

Повседневные домашние дела — уборка, стирка, приготовление пищи — не запрещены, однако их следует выполнять без излишней суеты. Основное внимание в этот день должно быть сосредоточено на молитве, посещении храма, поминовении усопших и совершении добрых дел.

Традиции празднования

В православных храмах на Троицу совершается одна из самых красивых служб в году. Священники облачаются в зелёные ризы — цвет жизни, обновления и вечности. Храмы украшают ветками берёзы, полевыми травами и цветами, полы устилают свежескошенным чабрецом. Верующие приносят с собой зелень как символ расцветающей веры и жизни в Духе.

После службы принято устраивать застолье с близкими. Тяжёлая работа не приветствуется, но строгого запрета нет. Главное — посетить праздничную литургию. Народные поверья не рекомендуют стричься и красить волосы, однако церковь таких строгих ограничений не устанавливает. Также не венчают накануне Троицы — в родительскую субботу.

Народные приметы и поверья

В народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовёт — всё хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет.

Многие приметы пришли ещё со времён Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоёмах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоёмов и «разгоняли» русалок громкими криками.

Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелёными, то год пройдёт хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели — надо готовиться к тяжёлому году и потерям.

Существовало множество примет, связанных с погодой:

  • если в Троицкую субботу жарко — это к засухе и неурожаю;
  • если в небе появилась радуга — близкие и родственники весь год будут в здравии;
  • если пошёл дождь — к хорошему урожаю грибов и ягод;
  • если утром обильная роса — жди ранних заморозков.

Считалось, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, так как это могло восприниматься как обида для души усопшего. Также бытовало поверье, что не стоит сразу поднимать предметы, упавшие на кладбище, связывая это с возможной неудачей.

Важно подчеркнуть: православная традиция не придаёт приметам духовного значения и не рассматривает их как обязательные. Поэтому приметы следует воспринимать лишь как часть культурного наследия, а не как руководство к действию.

Как правильно провести эти дни: краткая памятка

  1. Начните день с молитвы — дома или в храме.
  2. Подайте записки об усопших, закажите сорокоуст, поставьте свечу.
  3. Принесите на канун постную еду — её освятят и раздадут нуждающимся.
  4. Посетите кладбище, если есть возможность: уберите могилу, зажгите свечу, помолитесь.
  5. Устройте скромную поминальную трапезу с кутьёй в центре стола.
  6. Подайте милостыню и совершите доброе дело в память об усопших.
  7. Избегайте суеты, шума, алкоголя и всего, что противоречит духу поминовения.
  8. В день Троицы посетите праздничную литургию, украсьте дом зеленью, проведите время с близкими в тишине и радости.

Троицкая родительская суббота и День Святой Троицы — время, когда Церковь соединяет память о усопших с радостью о дарованном нам Святом Духе. Это дни, когда молитва становится мостом между земным и небесным, а любовь — сильнее смерти.

По материалу РИА Новости.

