Павел Малков почтил память жертв атаки ВСУ и пообещал поддержку пострадавшим

Губернатор Рязанской области Павел Малков возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах варварской террористической атаки киевского режима.

«Тяжёлая и невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близких погибших. Скорбим вместе с вами», — написал глава региона.

На месте трагедии Павел Малков пообщался с жителями пострадавших домов. Он заверил, что власти окажут всестороннюю поддержку всем, кто лишился жилья и имущества.

В настоящее время специалисты завершают экспертизу повреждённых зданий. Сразу после этого будут определены объёмы восстановительных работ и начнётся их проведение.

Для жителей организованы пункты временного размещения. Власти обещают индивидуально проработать с каждым вопросы проживания на время ремонта.

Особое внимание уделяется решению частных проблем: помощь окажут в восстановлении утерянных документов, организации выплат. Для тех, у кого есть ипотека, будет проработан вопрос о приостановке платежей. Также решается вопрос с оплатой ЖКУ.