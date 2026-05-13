В Рязани стартовал сезонный покос травы и обработка от клещей

В Рязани начался сезонный покос травы. Бригады управления по делам территорий вышли на городские объекты, чтобы привести в порядок газоны в скверах, на бульварах и вдоль тротуаров. Об этом сообщает глава администрации города Борис Ясинский.

Работы ведутся по заранее утверждённому графику, однако специалисты ориентируются и на погодные условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Продолжение после рекламы

На данный момент работы уже выполнены на Лыбедском бульваре. Сегодня, 13 мая, бригады продолжают приводить в порядок: сквер на площади Ленина, сквер имени Уткина, сквер 60-летия Победы, сквер Трудовой Доблести, Гвардейский сквер, бульвар Есенина.

Также уже приступили к работам на площади Димитрова и в Новослободском сквере. В ближайшее время бригады перейдут к следующим адресам из графика.

Кроме того, с 14 мая в Рязани стартует акарицидная обработка. Специальные службы будут обрабатывать парки и скверы, чтобы защитить горожан от клещей и сделать прогулки максимально безопасными.