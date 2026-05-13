Врачи онкодиспансера провели органосохраняющую операцию 72-летнему пациенту с раком желудка

Врачи онкологического диспансера провели успешную органосохраняющую операцию 72-летнему мужчине с диагнозом «рак желудка начальной стадии». Благодаря своевременной диагностике и применению современных малоинвазивных технологий пациенту удалось сохранить желудок и избежать тяжёлой химиотерапии.

История началась с обращения к участковому терапевту по поводу жалоб, не связанных напрямую с онкологией. В ходе обследования по поводу артроза тазобедренных и коленных суставов у пациента был обнаружен низкий уровень гемоглобина (анемия). Дальнейшая диагностика, включая гастроскопию (ФГДС), позволила выявить опухоль в нижней трети желудка. Гистологическое исследование подтвердило: аденокарцинома.

Пациент был незамедлительно комплексно дообследован для исключения метастазов и оценки общего состояния. Тяжёлой сопутствующей патологии, препятствующей лечению, не выявлено.

Случай был рассмотрен на онкологическом консилиуме с участием хирургов-онкологов, химиотерапевтов и радиотерапевтов. Учитывая раннюю стадию заболевания и отсутствие метастазов, было принято решение о проведении лапароскопической резекции желудка.

Операция прошла успешно. Малоинвазивный метод позволил минимизировать травматизацию тканей и сократить период восстановления. Благодаря ранней диагностике пациенту не потребовалась адъювантная (послеоперационная) химиотерапия.

В настоящее время мужчина выписан из стационара и направлен под диспансерное наблюдение онколога.