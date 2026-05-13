В Рязани провели сложные роды у женщины с металлоконструкцией в позвоночнике

Анастасия Мериакри
В Рязанском перинатальном центре произошло настоящее чудо — мамой стала женщина с металлоконструкцией позвоночника. Светлана, которая ещё в подростковом возрасте перенесла сложную операцию по коррекции выраженного сколиоза, родила здорового сына.

У Светланы в позвоночнике установлена металлическая конструкция. Это значительно осложняло выбор метода родоразрешения и анестезии. Помимо этого, в анамнезе у пациентки была внематочная беременность и тяжёлые осложнения при наркозе, включая травму трахеи.

Перед медицинской командой стоял непростой выбор. Проведение спинномозговой анестезии было сопряжено с высокими рисками из-за металлического импланта и прошлого негативного опыта.

Был собран консилиум, в который вошли ведущие специалисты Перинатального центра и Областной клинической больницы: акушеры-гинекологи, неврологи и анестезиологи-реаниматологи. После тщательного изучения всех факторов врачи приняли смелое, но обоснованное решение — дать Светлане шанс на естественные роды.

Под пристальным контролем медиков на свет появился Артём — крепкий и здоровый малыш весом 3200 г и ростом 51 см. Его состояние по шкале Апгар оценили в 8/9 баллов. Светлана проявила себя как настоящий боец, успешно справившись с процессом.

В настоящее время счастливая мама и новорождённый сын уже выписаны домой.

