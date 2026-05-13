В Рязанской области женщина угрожала зарезать подругу из-за последней рюмки

В городе Рыбное Рязанской области сотрудники полиции оперативно задержали 45-летнюю местную жительницу, которая устроила опасный скандал и угрожала убийством своей знакомой.

В отдел МВД России «Рыбновский» обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что её приятельница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожала ей убийством. По словам заявительницы, ей пришлось срочно покинуть собственную квартиру из-за страха за свою жизнь.

Участковые уполномоченные немедленно выехали по указанному адресу. Полицейские задержали 45-летнюю подозреваемую. В ходе осмотра у неё был изъят кухонный нож, который она использовала для угроз.

По предварительной информации, конфликт произошёл на бытовой почве. Женщины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь почти закончился, гостья заподозрила, что хозяйка налила себе больше. Вспыхнула ссора. В порыве гнева злоумышленница схватила со стола нож и пригрозила зарезать приятельницу, если та не признает свою вину. Потерпевшая, испугавшись за жизнь, выбежала из квартиры и вызвала полицию.

Ранее задержанная уже имела проблемы с законом — она была судима за уклонение от уплаты алиментов.

В настоящее время дознаватель возбудил в отношении женщины уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведётся следствие.