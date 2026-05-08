В МЧС сообщили подробности пожара в строящейся многоэтажке в Рязани

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила некоторые подробности о двух пожарах в Рязани. В том числе и происшествия на Куйбышевском шоссе.

Сообщение о возгорании в строящемся жилом комплексе поступило 7 мая в 14:55. В тушении участвовали 12 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Продолжение после рекламы

В это же время пожарным сообщили о возгорании в металлическом осветительном столбе. На место происшествия выезжали 4 человека, 2 единицы техники. Адрес, где случился инцидент, не уточняется. Известно, что площадь пожара составила 2 квадратных метра.