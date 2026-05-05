Московский районный суд Рязани вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном изготовлении холодного оружия. Мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а сам нож постановлено уничтожить.
Согласно материалам дела, в марте 2025 года молодой человек в своём гараже при помощи углошлифовальной машины изготовил нож. Изделие было изъято сотрудниками правоохранительных органов и направлено на экспертно-криминалистическое исследование.
Специалисты установили: изъятый предмет является холодным оружием — охотничьим ножом общего назначения, изготовленным кустарным способом. Это квалифицируется как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 223 УК РФ.
С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, уничтожение изготовленного ножа.