Рязанец выплатит 47 500 000 рублей за незаконную вырубку леса

Сапожковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд установил, что мужчина являясь участковым лесничим Сапожковского участкового лесничества, организовал и осуществил незаконную рубку сырорастущих деревьев. Объём вырубки значительно превышал тот, что был разрешён лесной декларацией. Заготовленная древесина была впоследствии сбыта третьим лицам, за что лесничий получил денежное вознаграждение.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства, суд счёл возможным применить ст. 73 УК РФ — наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года.

В качестве дополнительных мер суд назначил штраф в размере 350 000 рублей и запрет заниматься деятельностью в учреждениях лесного хозяйства на срок 2 года 8 месяцев.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск, поданный Министерством природопользования Рязанской области. С подсудимого взыскано 47 459 385 рублей в счёт возмещения материального ущерба, причинённого лесному фонду.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанском областном суде.