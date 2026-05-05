Во вторник, 5 мая, в Рязани сгорел рейсовый автобус. Происшествие случилось на площади Димитрова, напротив магазинов и вокзала Рязань-2 около 17:45.

Рейсовый автобус ездит по маршруту №126 за территорию Рязани. Сначала его пытался потушить водитель, которому помогали проезжающие мимо автомобилисты. Люди делились огнетушителями, но их оказалось недостаточно.

Дополнительную опасность составило место, где случился пожар. Рядом несколько магазинов, на пешеходном переходе всегда много людей, а на дороге в это время движение очень плотное.

Пожарные прибыли достаточно быстро, но к их приезду транспорт уже полыхал во всю. Потушили его за несколько минут, к счастью, предварительно, обошлось без пострадавших.

Официальная информация поступит позднее.