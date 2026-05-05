Наркоторговку из Латинской Америки поймали в Рязани

В Рязани полицейские задержали по подозрению в сбыте наркотиков уроженку Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани вышли на след представительницы теневого интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ.

Оперативники остановили предполагаемую злоумышленницу на улице Высоковольтной, куда она приехала для осуществления закладок с синтетическими наркотиками. Оказалась, что задержанная — 20-летняя гражданка одной из стран Латинской Америки. При личном досмотре полицейские изъяли у нее два десятка свертков с мефедроном общей массой более 20 граммов. Через квартал от места задержания, также на улице Высоковольтной, сыщики обнаружили граммовую закладку с «солью», которую успела сделать иностранка.

По предварительной информации, девушка поселилась в Рязани около года назад, жила за счет родственников, но недавно решила зарабатывать самостоятельно. Первая же ее работа оказалась связанной с наркобизнесом и была своевременно пресечена полицейскими. Дополнительно выяснилось, что злоумышленница проживала в областном центре с нарушением миграционного законодательства.

Следователем ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемая арестована. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.