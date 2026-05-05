В МЧС рассказали о двух крупных пожарах в Рязани

Вечером в понедельник, 4 мая, жители Рязани стали свидетелями двух крупных пожаров в городе. Один из них случился рядом с площадью Ленина, второй произошёл в районе НИТИ.

Во время обоих происшествий было много дыма, люди, возвращавшиеся с работы домой, видели это и активно комментировали случившееся.

Сегодня о пожарах рассказали в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

4 мая в 18:12 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке рядом с улицей Маяковского. В тушении участвовали 22 человека, 5 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

4 мая в 19:44 поступило сообщение о загорании готовой строительной продукции около НИТИ. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.