В Рязани у москвича изъяли крупную партию «синтетики», ему грозит до 20 лет тюрьмы

В Рязанской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с СОБР регионального Управления Росгвардии провели успешную операцию по задержанию подозреваемого в незаконной транспортировке наркотических веществ.

Оперативники получили информацию о готовящейся перевозке крупной партии синтетических наркотиков из Москвы в Рязань. В результате тщательно спланированных действий полицейские остановили автомобиль на подъезде к городу. За рулём находился 45-летний житель столицы.

При осмотре в багажнике были обнаружены 7 свёртков с самодельными контейнерами, в которых находились порошкообразные вещества. Экспертиза подтвердила, что в контейнерах содержались два вида синтетических наркотиков общим весом более 440 граммов.

Согласно предварительным данным, 45-летний москвич согласился за плату перевезти наркотики из Москвы в Рязань. Следуя инструкциям, полученным через интернет, он забрал в столице свёртки с запрещёнными веществами и отправился в Рязань на автомобиле. В этом городе ему предстояло разложить наркотики по импровизированным тайникам для их последующего распространения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, что грозит ему до 20 лет лишения свободы или пожизненным заключением. Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается.