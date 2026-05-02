Риск для здоровья: на крупном птицеводческом предприятии в Рязанской области нашли серьезные нарушения

В апреле 2026 года Управление Россельхознадзора по Рязанской области провело плановую проверку на крупном птицеводческом предприятии Рязанской области. В ходе мероприятия инспекторы выявили многочисленные и систематические нарушения, которые создают серьёзные риски для эпизоотической обстановки в регионе.

Выявленные недостатки касались ключевых аспектов производственной безопасности: нарушение ветеринарных правил, несоблюдение порядка обращения с биологическими отходами, игнорирование требований технических регламентов.

По мнению надзорного органа, подобное пренебрежение нормами законодательства создаёт прямую угрозу заноса и распространения опасных заболеваний.

В связи с этим юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. На предприятие наложены штрафы по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: ч. 1 ст. 10.6, ч. 3 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.