В Ленинградской области в канаве в пакетах нашли расчленённое тело мужчины

1 мая 2026 года в Ленинградской области в канаве, наполненной водой, между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе нашли пять чёрных полиэтиленовых пакетов для мусора. Внутри пакетов находились фрагменты тела неизвестного мужчины.

По факту находки Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В состав бригады вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт, работу координировал заместитель руководителя следственного отдела.

В настоящее время следствие проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз, главной из которых будет генетическая для установления личности погибшего. Параллельно полиция работает над установлением круга лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.