Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушен после атаки БПЛА

Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что успеху операции способствовала пенная атака — эффективное применение пены для подавления пламени.

«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — заявили в МЧС.

Также отмечается, что ликвидации способствовали оперативное наращивание группировки сил и качественное распределение пожарных по участкам.

Напомним, масштабный пожар на НПЗ произошёл в ночь на 28 апреля. Причиной инцидента стала атака беспилотников. Из-за угрозы распространения огня с ближайших к заводу улиц было эвакуировано население.

В связи с происшествием на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ведутся работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.