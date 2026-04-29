Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушен после атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что успеху операции способствовала пенная атака — эффективное применение пены для подавления пламени.

«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — заявили в МЧС.

Также отмечается, что ликвидации способствовали оперативное наращивание группировки сил и качественное распределение пожарных по участкам.

Напомним, масштабный пожар на НПЗ произошёл в ночь на 28 апреля. Причиной инцидента стала атака беспилотников. Из-за угрозы распространения огня с ближайших к заводу улиц было эвакуировано население.

В связи с происшествием на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ведутся работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Темы

Общество

Филиал поликлиники №11 в Рязани откроется в июле 2027 года

Вопрос о строительстве поликлиники подняли местные жители. Они обратились к парламентарию с просьбой взять ситуацию под личный контроль, поскольку сроки сдачи объекта неоднократно переносились.
Общество

Эксперт Поздняков рассказал, как увеличить пенсию более чем в 2 раза

В России существует законный механизм, позволяющий значительно увеличить размер страховой пенсии. Для этого достаточно отложить её оформление на несколько лет.
Общество

Жители нескольких улиц Рязани остались без света

В среду, 29 апреля, в 17:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии у жителей нескольких улиц Рязани.
Новости России

Возмездие за Туапсе: армия России нанесла удар по военной логистике ВСУ в Одесской области

В ответ на недавнюю атаку беспилотников ВСУ на портовую нефтеперегонную зону в Туапсе российские военные провели операцию возмездия, нанеся серию прицельных ударов по военной логистике противника в Одесской области.
Власть и политика

Рязанская область показывает экономический рост, превышающий средний по России

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров рассказал о своей работе в парламенте страны, федеральной поддержке региона, включая строительство и ремонт медучреждений, школ, спорткомплексов, автодорог, ответил на вопросы рязанцев.
Экология, природа, животные

В Окском заповеднике показали двухнедельных кабанят и рассказали, как они выживают в холод

23 апреля одна из камер, установленных в лесу, зафиксировала трогательную сцену — на снимке появились полосатые кабанята-сеголетки.
Общество

Прокуратура помогла вернуть зарплату несовершеннолетней сотруднице «Вайлдбериз»

Заявитель сообщил, что его дочь, работавшая в пункте выдачи заказов «Вайлдбериз», не получила заработную плату после увольнения.
Транспорт и дороги

В Рязанской области обновят 13 км дорог Большого Рязанского кольца

В Сараевском округе стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда.

