Более 2000 нарушителей привлечены к административной ответственности в Рязанской области в 2025 году

В марте-апреле 2026 года антикоррупционный комитет Рязанской области провёл проверку деятельности администрации города Рязани по созданию и работе административной комиссии Советского района. Особое внимание ревизоры уделили порядку рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В 2025 году комиссия привлекла к ответственности более 2000 лиц. Чаще всего жители и предприниматели нарушали правила в области благоустройства территории, а также занимались торговлей в неустановленных местах. Виновным назначались наказания в виде предупреждений и штрафов.

Сотрудники комитета зафиксировали случаи, когда требования законодательства о привлечении к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов, не соблюдались.

По итогам проверки коллегиальному органу была оказана консультативная помощь. Специалисты дали рекомендации о необходимости строгого исполнения закона при взыскании задолженностей.