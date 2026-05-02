Грибной бум в Рязанской области: за один поход в лес набирают до 4 кг

В посёлке Выша Рязанской области наблюдается настоящий грибной бум. Местные грибники отмечают необычайно богатый урожай сморчков. По словам опытных любителей «тихой охоты», за один выход в лес можно без труда собрать до 4 кг этих весенних грибов, сообщает издательство «Пресса«.

«За несколько часов прогулки можно набрать несколько килограммов сморчков. Главное — тщательно их проваривать перед употреблением», — делится секретами опытный грибник.

Сбор грибов в этом районе в самом разгаре. Тёплая погода и обилие влаги в лесу создали идеальные условия для роста, поэтому многие уже отправились на поиски лесного деликатеса. Однако специалисты и бывалые грибники напоминают о необходимости правильной термической обработки: сморчки содержат токсины, которые разрушаются только при длительном кипячении. Перед жаркой или тушением грибы рекомендуется отварить не менее 15–20 минут, а отвар обязательно слить.