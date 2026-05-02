Девять детей стали сиротами после загадочной гибели их отцов в Подмосковье

Трое мужчина погибли при загадочных обстоятельствах в автомобиле возле деревни Прозорово под Волоколамском в Подмосковье, пишет « МК ».

В машине находились два брата — 35-летний Михаил Л. и 38-летний Юрий Л. — и их знакомый и коллега, 34-летний Павел Б. Все трое работали электриками.

«На троих у погибших осталось сиротами девять детей: четверо — у Михаила, трое — у Юрия и двое — у Павла. Мать Юрия и Михаила — инвалид первой группы, также была у них на иждивении», — говорится в публикации.

По одной их версий, они могли отравиться угарным газом, но родственников пока не уведомили о точной причине смерти.

Накануне трагедии мужчинам позвонили и попросили помочь вытащить застрявшую машину. Они отправились на помощь на УАЗе Михаила. Друзья и знакомые отмечали, что он всегда тщательно следил за состоянием автомобиля, и проблем с ним раньше не возникало.

Последний раз близкие разговаривали с одним из братьев около полуночи. Тогда он сообщил, что у машины пробит радиатор, и они начали ее чинить. После этого они перестали выходить на связь.