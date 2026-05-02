Плутон против Венеры: астролог объяснила, почему май заставит выбирать между долгом и удовольствием

Май обещает стать для многих периодом серьёзных испытаний, трансформаций и, возможно, ключевых поворотов в судьбе. Звёзды не дадут отсидеться в стороне — настало время действовать. Астролог и эксперт по раскрытию потенциала Евгения Шустина рассказала в интервью «Вечерней Москве», какие события станут ключевыми и как планетарные влияния отразятся на жизни каждого.

Главные астрологические тренды мая: Плутон и Венера

В центре внимания окажется Плутон — планета глубоких перемен, власти и внутренней силы. Его влияние будет доминирующим на протяжении всего месяца.

Продолжение после рекламы

Начало и середина месяца. Плутон движется ретроградно. Это период, когда вскрываются старые проблемы, а в финансовой сфере возможны кризисы и неожиданные проверки на прочность. Ситуации будут требовать от вас выдержки и хладнокровия. Нейтральной позиции занять не удастся: придётся делать выбор, который может изменить дальнейший ход событий.

Вторая половина мая. Энергия Плутона становится более гармоничной. Это «зелёный свет» для тех, кто готов к решительным действиям. Планета будет мотивировать на принятие важных, судьбоносных решений, которые раньше откладывались в долгий ящик.

Противовесом этой напряжённой энергии станет Венера. Её транзит по знакам Близнецы и Рак будет создавать желание расслабиться, отдохнуть, насладиться общением с близкими и, возможно, отправиться в небольшое путешествие. Это может несколько ослаблять решимость, но именно этот баланс между напряжением (Плутон) и отдыхом (Венера) сделает май таким насыщенным.

Овен: Бурная социальная жизнь

Для вас май — это время быть в центре внимания. Ваша активность на работе и в обществе достигнет пика. Новые знакомства и социальные связи будут появляться сами собой. Однако самое главное решение месяца будет связано не с карьерой, а с вашей мечтой. Именно она станет тем самым толчком к переменам.

Телец: Вспомните про амбиции

Май призывает Тельцов оторваться от рутины и взглянуть в будущее. Это идеальное время для планирования карьерного роста. Не бойтесь проявлять инициативу, учиться новому и взаимодействовать с руководством. Ваши амбиции будут замечены и оценены по достоинству.

Близнецы: Затишье перед бурей

Начало месяца может показаться вам немного хаотичным и рассеянным. Не форсируйте события и не принимайте глобальных решений до второй половины мая. Используйте это время для творчества, общения с семьёй и отдыха. Во второй половине месяца вы почувствуете прилив сил для мощного рывка.

Рак: Новые знакомства

Вы будете очень востребованы! Всем вокруг понадобится ваш совет и помощь. Это подтолкнёт вас к расширению круга общения и поиску новых интересов. Возможно, старая жизнь покажется скучной. Будьте готовы к принятию важного финансового решения.

Лев: Мастер переговоров

Май для Львов — это месяц переговоров и обсуждений как в работе, так и в личной жизни. Вас ждёт прорыв в делах, но для этого придётся много общаться. Ключевое решение будет лежать в плоскости коммуникаций: с партнёром, клиентами или коллегами.

Дева: Карьерные перспективы

Ваша голова будет полна новых идей! Учеба даётся легко, а на работе может поступить заманчивое предложение о повышении или смене должности на более интересную. Появятся наставники, готовые поделиться опытом. Следите за здоровьем — оно напрямую повлияет на вашу продуктивность.

Весы: Проявляйте инициативу

Ваши идеи в личной жизни будут встречены на ура — самое время для необычного совместного отдыха. На работе вас ждёт стабильность и шанс проявить себя, что может обернуться премией или бонусом.

Скорпион: Яркие эмоции

Личная жизнь заиграет новыми красками: приятные встречи, признания и яркие эмоции гарантированы. В финансах также ожидается подъём и удачные покупки. В карьере не стесняйтесь демонстрировать лидерские качества — вас поддержат.

Стрелец: Действуйте смело

Ощущение застоя? Май — лучшее время от него избавиться! Путешествия, новые знания, смена обстановки или обновление рабочего места пойдут вам на пользу.

Козерог: Ловите момент

Это ваш месяц! Проявляйте таланты во всех сферах, занимайтесь детьми — всё будет получаться легко и приносить радость.

Водолей: Трансформация

Время для глобальной перестройки: от внутренних установок до домашнего уюта. Ремонт, переезд, организация быта или душевные семейные вечера — вот главные темы месяца.

Рыбы: Слушайте интуицию

Месяц будет очень эмоциональным и интуитивным. Размышления о прошлом помогут понять, что в вашей жизни устарело и требует перемен. Не бойтесь сентиментальности — вас поддержат близкие люди.

Идеальные пары мая: кто поймёт друг друга с полуслова

Весы и Тельцы: Сочетание лёгкости воздуха и основательности земли создаст гармонию в путешествиях и отдыхе.

Рыбы и Раки: Два водных знака будут понимать друг друга без слов, поддерживая в любых эмоциональных ситуациях.

Скорпионы и Девы: Общая тяга к активности сделает их неутомимым тандемом, особенно полезным станет совместный спорт.

Близнецы и Стрельцы: Их закружит вихрь дел, но умение слушать друг друга поможет справиться с любыми трудностями.

Овен и Лев: Огненная энергия этой пары будет направлена в практическое русло благодаря влиянию месяца — отличный период для совместных проектов.

Козерог и Водолей: Энергия мая поможет найти компромисс между практичностью Козерога и новаторством Водолея для реализации долгосрочных планов.

Май станет для многих проверкой на прочность, но именно она откроет двери к новым возможностям и личному росту.