Звезду КВН из команды «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко насмерть сбила машина в Сочи

В Сочи погибла артистка команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко. По данным SHOT, несчастный случай произошёл накануне вечером в Адлере.

Как сообщается, 53-летняя Елена переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. В этот момент водитель автомобиля Toyota не успел затормозить и совершил наезд. Артистка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Муж погибшей артистки подтвердил трагедию в беседе с журналистами. Он попросил общественность и СМИ с уважением отнестись к горю семьи и не беспокоить их в этот тяжёлый момент.

Елена Рыбалко была одной из самых ярких участниц легендарной команды «Утомлённые солнцем». Она выступала на одной сцене с будущими звёздами российского шоу-бизнеса — Михаилом Галустяном и Александром Реввой.

Команда блистала в Высшей лиге в начале 2000-х, а в 2003 году стала чемпионом. После этой знаковой победы творческая активность Елены Рыбалко снизилась, и в дальнейшем она принимала участие преимущественно в юбилейных и сборных играх Клуба весёлых и находчивых.