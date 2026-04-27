Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Губернатор раскрыл последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

Алексей Самохин
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл последствия удара ВСУ. Атаку, случившуюся в ночь на воскресенье, 26 апреля, чиновник назвал одной из самых массивных. 

В результате удара один человек погиб, четверо ранены. Людям оказана медицинская помощь. Есть точечные повреждения в 34 многоквартирных жилых домах, также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО. 

Губернатор поручил оперативно ликвидировать последствия удара, сразу после его окончания городские службы взялись за работу. 

Развозжаев также поблагодарил тех, кто противостоял врагу и ликвидировал последствия.

