Губернатор раскрыл последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл последствия удара ВСУ. Атаку, случившуюся в ночь на воскресенье, 26 апреля, чиновник назвал одной из самых массивных.

В результате удара один человек погиб, четверо ранены. Людям оказана медицинская помощь. Есть точечные повреждения в 34 многоквартирных жилых домах, также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО.

Губернатор поручил оперативно ликвидировать последствия удара, сразу после его окончания городские службы взялись за работу.

Развозжаев также поблагодарил тех, кто противостоял врагу и ликвидировал последствия.