Фото: пресс-служба чемпионата RDS OPEN
Спорт

Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС в Рязани стал Владимир Афанасьев

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани, на территории АСК «Атрон», завершился первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победу одержал петербуржец Владимир Афанасьев из команды Tamashi Racing. Об этом сообщили организаторы соревнований. 

В субботу, 25 апреля, состоялась квалификация. Победу в одиночных проездах одержал столичный пилот Анатолий Щербак — он выполнил судейское задание на 98 баллов из 100 возможных. 

«Итогами квалификации я, конечно, доволен. К соревнованиям мы обновили автомобиль — поработали с подвеской, с кузовом, освежили цвет. И машина не подвела. Формат чемпионата RDS Open сезона-2026 мне очень нравится, он позволяет пилотам получить удовольствие от максимально возможного количества проездов с сильными пилотами», — поделился Анатолий Щербак.

Продолжение после рекламы

Второй соревновательный день, 26 апреля, был посвящен парным заездам. Борьба пилотов проходила по новой системе с выбыванием после двух поражений (англ. Double elimination). Каждый пилот, потерпевший поражение в хитах основной сетки, получил возможность продолжить борьбу за призовое место в сетке Б.

В личном зачёте Открытого чемпионата РДС победителем первого этапа стал пилот команды Tamashi Racing Владимир Афанасьев. Преодолев 3 раунда хитов, полуфинал и финал, он одержал первую победу в своей спортивной карьере. Второе место занял Анатолий Щербак (г. Москва), а «бронза» отправилась в копилку наград Владислава Ерофеева (г. Георгиевск) из команды STAR PЁR STARS AIMOL. 

«Для меня эта победа стала первой в спортивной карьере, и после объявления результатов я был невероятно тронут. Сегодня я счастлив и несмотря на то, что не все мои проезды прошли гладко, результат, безусловно радует. В планах продолжать участие в сезоне, ехать точнее и стабильнее. И я уверен, что с нашей командой у меня всё получится», — рассказал Владимир Афанасьев.

В первом раунде победитель этапа Владимир Афанасьев встретился со своим сокомандником Станиславом Антроповым (г. Омск). Но Станислав совершил разворот прямо у знаменитой «стены-магнита», чем обнулил свой проезд лидером. Во втором раунде соперником петербуржца стал Андрей Овчинников (г. Москва) — в этом хите победу одержал Афанасьев. Следующий раунд стал местом встречи для победителя этапа и Владислава Ерофеева. Финальной стала дуэль с победителем квалификации Анатолием Щербаком, и проезды Владимира Афанасьева как лидером, так и преследователем стали для судейской коллегии более убедительными.

Дебютантом RDS Open в личном зачёте стал пилот команды ЦМРБанк Алексей Разинков (г. Москва). Несмотря на небольшой соревновательный опыт, пилоту удалось занять 7 место, успешно преодолев первые два раунда.

«Золото» в командном зачёте — у Tamashi Racing. В состав команды вошли два петербуржца — Владимир Афанасьев и Игорь Озолин, а также пилот из Омска Станислав Антропов. Второе место заняла команда STAR PЁR STARS AIMOL — её представляли: Дмитрий Добровольский (г. Москва), Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) и Сергей Корнеев (г. Екатеринбург). Третье место у команды ЦМРБанк, за которую выступали столичные пилоты Алексей Разинков и Руслан Арефьев.

Фото и текст: пресс-служба чемпионата RDS OPEN

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье