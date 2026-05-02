Балконы вместо сцены: в Касимове проходит фестиваль «Мелодия старого города»

В Касимове с размахом стартовал второй фестиваль «Мелодия старого города» (0+), который снова превращает старинные улицы в огромную концертную площадку. Главная идея проекта — вернуть музыку в её естественную среду, сделав город живой декорацией, а зрителей — непосредственными участниками действа.

Исторические здания и уютные улицы Касимова на время фестиваля обрели новые роли. Балконы старинных домов превратились в миниатюрные концертные сцены, на которых выступили как профессиональные музыканты, так и талантливые местные исполнители.

Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на самую разную аудиторию. В афише фестиваля значатся сборные и авторские экскурсии, которые позволят узнать тайны старого города, грандиозный концерт симфонического оркестра под открытым небом и современный вечерний диджей-сет.

Официальное открытие нового сезона творческих встреч состоялось у городского фонтана. Глава округа Иван Бахилов поделился эмоциями с гостями:

«Второй год подряд в нашем округе звучит „Мелодия старого города“. И знаете, это уже не просто фестиваль — это настоящая душа Касимова в майские вечера. Сам признаюсь: очень ждал этого момента. Фонтан замолкал на зиму, и вот снова — вода, музыка и вы, дорогие касимовцы и гости города».

Праздничная программа началась с выступления мужского фольклорного ансамбля «Мурома». Кульминацией вечера стал долгожданный запуск фонтана, который теперь снова станет центром притяжения.

Видео: группа «Типичный Касимов» ВКонтакте