В Касимове обнаружили свалку: почву проверят на токсичность

20 апреля 2026 года в ходе выездного обследования специалисты Управления россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили факт захламления земельного участка вблизи посёлка Елатьма. На площади 0,1565 гектара была обнаружена стихийная свалка, куда сбрасывали строительный и твёрдый коммунальный мусор.

В ходе осмотра территории инспекторы зафиксировали захламление разнообразными отходами: фрагментами досок, старой мебелью, канистрами, вёдрами, а также кусками автопластика, полиэтилена, стекла, резины и тряпками.

В связи с угрозой загрязнения окружающей среды с места свалки были произведены отборы проб почвы. Образцы направлены на исследование в Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») для проведения химико-токсикологического анализа.

По факту нарушения требований земельного законодательства собственнику участка выдано предписание об устранении нарушений. Владелец обязан ликвидировать свалку и привести землю в надлежащее состояние. Сроки исполнения предписания находятся на строгом контроле Управления.