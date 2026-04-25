В Касимове субботник завершился танцевальным флешмобом с Иваном Бахиловым

В Касимовском округе прошёл традиционный субботник, который в этот раз запомнился не только уборкой, но и отличным настроением. Глава администрации Иван Бахилов вместе с жителями, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и молодёжью наводил порядок на городской территории.
По окончании работ участники устроили спонтанный танцевальный флешмоб. Глава округа не остался в стороне и присоединился к молодёжи, стараясь не отставать от заданного ритма.
Акция показала, что совместная работа и позитивный настрой делают город не только чище, но и дружнее.