Жители трёх сёл Рязанской области остались без единственного доступного магазина

В селе Собчаково Сапожковского округа закрылся единственный «государственный магазин», что вызвало волну возмущения среди местных жителей. С жалобой к губернатору Рязанской области Павлу Малкову обратились представители трёх сёл Морозово-Борковского сельского поселения, которые остались без доступа к необходимым товарам.

По словам жителей, в их населённых пунктах проживает много пожилых людей и инвалидов, для которых поход в магазин стал настоящим испытанием. Единственный коммерческий магазин находится на значительном расстоянии, что делает его практически недоступным для маломобильных пенсионеров.

«Ситуация критическая: население трёх сёл — это в основном люди пожилого возраста и инвалиды, для которых поход в магазин — порой целое испытание, а для маломобильных пенсионеров это практически недоступно.», — говорится в обращении.

Жители понимают, что магазин мог быть нерентабельным, однако для них он был единственной связью с цивилизацией и единственной точкой, где можно было купить хлеб. В своём обращении они просят губернатора помочь разобраться в этой ситуации и спасти магазин.