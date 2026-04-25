Жители трёх сёл Рязанской области остались без единственного доступного магазина

В селе Собчаково Сапожковского округа закрылся единственный «государственный магазин», что вызвало волну возмущения среди местных жителей. С жалобой к губернатору Рязанской области Павлу Малкову обратились представители трёх сёл Морозово-Борковского сельского поселения, которые остались без доступа к необходимым товарам.
По словам жителей, в их населённых пунктах проживает много пожилых людей и инвалидов, для которых поход в магазин стал настоящим испытанием. Единственный коммерческий магазин находится на значительном расстоянии, что делает его практически недоступным для маломобильных пенсионеров.
Жители понимают, что магазин мог быть нерентабельным, однако для них он был единственной связью с цивилизацией и единственной точкой, где можно было купить хлеб. В своём обращении они просят губернатора помочь разобраться в этой ситуации и спасти магазин.