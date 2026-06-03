Семьи с двумя и более детьми в России начали получать новую выплату от Соцфонда

Семьи с двумя и более детьми в России начали получать новую семейную выплату от Социального фонда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Приём заявлений стартовал 1 июня, и уже к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплаты для родителей, воспитывающих 31 тысячу детей.

«Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей», — говорится в сообщении ведомства.

По регламенту на вынесение решения по заявке отводится десять дней, ещё пять дней — на перевод средств. Однако благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы сервисов пособия назначаются и выплачиваются в значительно более короткие сроки.

Родители могут обратиться за пособием тремя способами:

через портал Госуслуг;

через клиентские службы Социального фонда;

через МФЦ.

Новая мера поддержки доступна семьям, соответствующим следующим критериям: