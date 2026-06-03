Павел Малков: Рязанская область вдвое превысила показатели по переобучению работников

С начала текущего года более 500 жителей Рязанской области подали заявки на бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта «Кадры». Свыше 120 человек уже приступили к занятиям и осваивают новые знания. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.
Воспользоваться правом на бесплатное образование могут широкие категории граждан: работники предприятий, ветераны боевых действий, предпенсионеры, женщины, воспитывающие детей до семи лет, люди с инвалидностью, а также те, кто находится в активном поиске работы.
Ключевое и обязательное условие участия в программе — заключение договора с работодателем. Это может быть как текущий работодатель сотрудника, так и потенциальный, что фактически гарантирует соискателю последующее трудоустройство.
В областном правительстве отмечают, что переобучение граждан отвечает стратегическим задачам региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул особую важность программы для развития предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
Программы обучения формируются с учетом реальных потребностей регионального рынка труда. На портале «Работа России» для рязанцев сейчас открыто более 100 программ, а общий перечень включает свыше 200 актуальных направлений.
В числе самых популярных направлений учебы – рабочие профессии, такие как машинист крана, оператор котельной, сварщик, слесарь механосборочных работ, а также специальности в области цифровых технологий, в частности, аналитик данных, 1С-программист, инженер-тестировщик и оператор БПЛА.
Подать заявку на обучение и ознакомиться с полным перечнем доступных программ граждане могут через портал «Работа России». Полученные навыки позволят рязанцам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и открыть новые карьерные перспективы.