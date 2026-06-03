Павел Малков, губернатор Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков: Рязанская область вдвое превысила показатели по переобучению работников

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С начала текущего года более 500 жителей Рязанской области подали заявки на бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта «Кадры». Свыше 120 человек уже приступили к занятиям и осваивают новые знания. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Воспользоваться правом на бесплатное образование могут широкие категории граждан: работники предприятий, ветераны боевых действий, предпенсионеры, женщины, воспитывающие детей до семи лет, люди с инвалидностью, а также те, кто находится в активном поиске работы.

Ключевое и обязательное условие участия в программе — заключение договора с работодателем. Это может быть как текущий работодатель сотрудника, так и потенциальный, что фактически гарантирует соискателю последующее трудоустройство.

В областном правительстве отмечают, что переобучение граждан отвечает стратегическим задачам региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул особую важность программы для развития предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

«Благодаря реализации национальных проектов у нас есть широкие возможности по всем сферам и направлениям работы. Мы стараемся максимально их использовать. Переобучение по нацпроекту «Кадры» дает сотрудникам предприятий новые компетенции и дальнейшее развитие по карьерной траектории. В прошлом году мы вдвое превысили установленный для региона показатель по количеству работников предприятий, которые прошли профобучение. В этом году продолжаем работу», — отметил Павел Малков.

Программы обучения формируются с учетом реальных потребностей регионального рынка труда. На портале «Работа России» для рязанцев сейчас открыто более 100 программ, а общий перечень включает свыше 200 актуальных направлений.

В числе самых популярных направлений учебы – рабочие профессии, такие как машинист крана, оператор котельной, сварщик, слесарь механосборочных работ, а также специальности в области цифровых технологий, в частности, аналитик данных, 1С-программист, инженер-тестировщик и оператор БПЛА.

Подать заявку на обучение и ознакомиться с полным перечнем доступных программ граждане могут через портал «Работа России». Полученные навыки позволят рязанцам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и открыть новые карьерные перспективы.

Предыдущая статья
Семьи с двумя и более детьми в России начали получать новую выплату от Соцфонда
Следующая статья
Многодетная семья из Касимовского округа награждена медалью ордена «Родительская слава»

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему убрали скамейки с Лыбедского бульвара

Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

Темы

Экономика и бизнес

Рязанские медицинские разработки представлены на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Рязанская область представила ряд инновационных научных разработок и социальных проектов, которые планируется масштабировать на всю Россию.
Новости России

Военный аналитик назвал атаку на автобус в Енакиево осознанным преступлением ВСУ

Военно-политический аналитик Ян Гагин назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево осознанным военным преступлением и подчеркнул, что удар наносился по заведомо гражданской цели.
Новости Касимова

Многодетная семья из Касимовского округа награждена медалью ордена «Родительская слава»

Высокой государственной награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа.
Общество

Семьи с двумя и более детьми в России начали получать новую выплату от Соцфонда

Приём заявлений стартовал 1 июня, и уже к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплаты для родителей, воспитывающих 31 тысячу детей.
Новости России

Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

По словам руководителя компании, на данном этапе сервис проходит внутреннее тестирование, однако в будущем разработчики планируют масштабировать продукт.
Общество

На Ряжском шоссе в Рязани проверили ход строительства нового оптового магазина

На Ряжском шоссе в Рязани продолжается возведение оптового магазина по реализации готовой продукции. Специалисты Госстройнадзора Рязанской области провели проверку готовности основных конструктивных элементов объекта.
Здоровье

Диетолог назвал два продукта, которые спасут женщин среднего возраста от скачков давления

Женщинам в период менопаузы стоит чаще включать в рацион фасоль и сою — эти продукты помогают поддерживать артериальное давление в норме и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Власть и политика

Профильные министры ответили на вопросы депутатов о демографической ситуации в Рязанской области

Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский выступил на очередном заседании Рязанской областной Думы с докладом «Влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье