Павел Малков: Рязанская область вдвое превысила показатели по переобучению работников

С начала текущего года более 500 жителей Рязанской области подали заявки на бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта «Кадры». Свыше 120 человек уже приступили к занятиям и осваивают новые знания. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Воспользоваться правом на бесплатное образование могут широкие категории граждан: работники предприятий, ветераны боевых действий, предпенсионеры, женщины, воспитывающие детей до семи лет, люди с инвалидностью, а также те, кто находится в активном поиске работы.

Ключевое и обязательное условие участия в программе — заключение договора с работодателем. Это может быть как текущий работодатель сотрудника, так и потенциальный, что фактически гарантирует соискателю последующее трудоустройство.

В областном правительстве отмечают, что переобучение граждан отвечает стратегическим задачам региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул особую важность программы для развития предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

«Благодаря реализации национальных проектов у нас есть широкие возможности по всем сферам и направлениям работы. Мы стараемся максимально их использовать. Переобучение по нацпроекту «Кадры» дает сотрудникам предприятий новые компетенции и дальнейшее развитие по карьерной траектории. В прошлом году мы вдвое превысили установленный для региона показатель по количеству работников предприятий, которые прошли профобучение. В этом году продолжаем работу», — отметил Павел Малков.

Программы обучения формируются с учетом реальных потребностей регионального рынка труда. На портале «Работа России» для рязанцев сейчас открыто более 100 программ, а общий перечень включает свыше 200 актуальных направлений.

В числе самых популярных направлений учебы – рабочие профессии, такие как машинист крана, оператор котельной, сварщик, слесарь механосборочных работ, а также специальности в области цифровых технологий, в частности, аналитик данных, 1С-программист, инженер-тестировщик и оператор БПЛА.

Подать заявку на обучение и ознакомиться с полным перечнем доступных программ граждане могут через портал «Работа России». Полученные навыки позволят рязанцам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и открыть новые карьерные перспективы.