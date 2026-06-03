Фото с сайта правительства Рязанской области
Новости Касимова

Многодетная семья из Касимовского округа награждена медалью ордена «Родительская слава»

Анастасия Мериакри
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Президент России Владимир Путин наградил семью из Рязанской области медалью ордена «Родительская слава». Высокой государственной награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа.

Губернатор региона Павел Малков лично поздравил супругов с получением заслуженной награды, отметив их большой вклад в будущее области.

Александр и Татьяна Влазневы воспитывают шестерых детей. Глава семейства много лет трудится инженером в управлении подземного хранения газа, а Татьяна посвятила себя воспитанию детей и созданию домашнего уюта.

Старшие дети в семье отлично учатся в школе, активно занимаются спортом и творчеством, регулярно становятся победителями и призерами различных соревнований и конкурсов. Младшие также не отстают от старших: они увлекаются спортом и настольными играми. Самому младшему ребенку в этой большой семье сейчас всего два года.

«Поздравляю семью Влазневых с заслуженной наградой!» — резюмировал Павел Малков, выразив благодарность родителям за их труд, любовь и заботу о подрастающем поколении.

Медаль ордена «Родительская слава» является одной из высших государственных наград России, присуждаемой родителям за заслуги в воспитании детей и обеспечении благополучия многодетных семей.

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