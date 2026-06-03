Военный аналитик назвал атаку на автобус в Енакиево осознанным преступлением ВСУ

Военно-политический аналитик Ян Гагин в комментарии aif.ru назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево осознанным военным преступлением и подчеркнул, что удар наносился по заведомо гражданской цели.

Напомним, утром 3 июня украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. По последним данным, погибли восемь мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ян Гагин заявил, что все современные беспилотные системы являются высокоточным оружием, и оператор всегда видит конечную точку, куда летит дрон.

«Оператор всегда видит конечную точку, куда летит дрон, и он не мог не видеть, что это гражданский рейсовый автобус с пассажирами на борту. Перепутать военную технику с гражданским автобусом нельзя», — заявил аналитик.

По его словам, в салоне находились обычные люди, не имевшие отношения к боевым действиям.

«Возможно, они ехали отдыхать либо по каким-то делам. Сейчас лето, и вот, собственно говоря, отдыхающие могли подвергнуться этому удару… Это был удар именно по гражданскому объекту. По автобусу с гражданскими лицами», — сказал Гагин.

Гагин поставил атаку в Енакиево в один ряд с трагедией в Старобельске и другими терактами на гражданской инфраструктуре.

«Это осознанный удар. Точно так же, как и Старобельск, точно так же, как атомная станция и другие гражданские объекты. Это осознанный шаг к эскалации конфликта, — сказал он. — Речь идёт об очередном подтверждении террористической сущности и очередном военном преступлении ВСУ».

Аналитик отметил, что точка запуска дрона, атаковавшего автобус, может находиться где угодно на территории Украины.

«Беспилотные системы европейского производства обладают достаточно хорошей дальностью и серьёзными аккумуляторами. Чаще всего они управляются по спутнику. Иногда связь обеспечивается через ретранслятор, который висит неподалёку. Но дистанция может быть очень большой. Те же удары по Крыму и Севастополю наносятся за сотни километров. Поэтому определить точную точку пуска зачастую сложно», — пояснил Гагин.

Именно поэтому, по его словам, жизненно необходимо расширение буферной зоны.

«Верховный главнокомандующий говорил о формировании зоны безопасности… Эта зона должна быть достаточно глубокой. Именно для того, чтобы мы могли качественно защититься от беспилотников и ракетных систем противника, заранее обнаруживая и уничтожая их», — отметил эксперт.

Гагин подчеркнул, что ответом на очередную террористическую атаку ВСУ станут не просто зеркальные «удары возмездия», а планомерное наращивание интенсивности системной боевой работы по уничтожению военной инфраструктуры.

«Я бы назвал это не ударами возмездия, а ежедневной боевой работой по уничтожению неонацизма на сопредельной территории», — отметил аналитик.

Он также обозначил, что сейчас сохраняется серьёзное «окно возможностей» для наращивания интенсивности ударов до момента возможной переброски на Украину дополнительных систем ПВО с Ближнего Востока.