Военный аналитик назвал атаку на автобус в Енакиево осознанным преступлением ВСУ

Военно-политический аналитик Ян Гагин в комментарии aif.ru назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево осознанным военным преступлением и подчеркнул, что удар наносился по заведомо гражданской цели.
Напомним, утром 3 июня украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. По последним данным, погибли восемь мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ян Гагин заявил, что все современные беспилотные системы являются высокоточным оружием, и оператор всегда видит конечную точку, куда летит дрон.
По его словам, в салоне находились обычные люди, не имевшие отношения к боевым действиям.
Гагин поставил атаку в Енакиево в один ряд с трагедией в Старобельске и другими терактами на гражданской инфраструктуре.
Аналитик отметил, что точка запуска дрона, атаковавшего автобус, может находиться где угодно на территории Украины.
Именно поэтому, по его словам, жизненно необходимо расширение буферной зоны.
Гагин подчеркнул, что ответом на очередную террористическую атаку ВСУ станут не просто зеркальные «удары возмездия», а планомерное наращивание интенсивности системной боевой работы по уничтожению военной инфраструктуры.
Он также обозначил, что сейчас сохраняется серьёзное «окно возможностей» для наращивания интенсивности ударов до момента возможной переброски на Украину дополнительных систем ПВО с Ближнего Востока.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала.
Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.
На Ряжском шоссе в Рязани продолжается возведение оптового магазина по реализации готовой продукции. Специалисты Госстройнадзора Рязанской области провели проверку готовности основных конструктивных элементов объекта.
Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский выступил на очередном заседании Рязанской областной Думы с докладом «Влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области».