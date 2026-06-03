Изображение сгенерировано AI
Новости России

Военный аналитик назвал атаку на автобус в Енакиево осознанным преступлением ВСУ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Военно-политический аналитик Ян Гагин в комментарии aif.ru назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево осознанным военным преступлением и подчеркнул, что удар наносился по заведомо гражданской цели.

Напомним, утром 3 июня украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. По последним данным, погибли восемь мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ян Гагин заявил, что все современные беспилотные системы являются высокоточным оружием, и оператор всегда видит конечную точку, куда летит дрон.

«Оператор всегда видит конечную точку, куда летит дрон, и он не мог не видеть, что это гражданский рейсовый автобус с пассажирами на борту. Перепутать военную технику с гражданским автобусом нельзя», — заявил аналитик.

По его словам, в салоне находились обычные люди, не имевшие отношения к боевым действиям.

«Возможно, они ехали отдыхать либо по каким-то делам. Сейчас лето, и вот, собственно говоря, отдыхающие могли подвергнуться этому удару… Это был удар именно по гражданскому объекту. По автобусу с гражданскими лицами», — сказал Гагин.

Гагин поставил атаку в Енакиево в один ряд с трагедией в Старобельске и другими терактами на гражданской инфраструктуре.

«Это осознанный удар. Точно так же, как и Старобельск, точно так же, как атомная станция и другие гражданские объекты. Это осознанный шаг к эскалации конфликта, — сказал он. — Речь идёт об очередном подтверждении террористической сущности и очередном военном преступлении ВСУ».

Аналитик отметил, что точка запуска дрона, атаковавшего автобус, может находиться где угодно на территории Украины.

«Беспилотные системы европейского производства обладают достаточно хорошей дальностью и серьёзными аккумуляторами. Чаще всего они управляются по спутнику. Иногда связь обеспечивается через ретранслятор, который висит неподалёку. Но дистанция может быть очень большой. Те же удары по Крыму и Севастополю наносятся за сотни километров. Поэтому определить точную точку пуска зачастую сложно», — пояснил Гагин.

Именно поэтому, по его словам, жизненно необходимо расширение буферной зоны.

«Верховный главнокомандующий говорил о формировании зоны безопасности… Эта зона должна быть достаточно глубокой. Именно для того, чтобы мы могли качественно защититься от беспилотников и ракетных систем противника, заранее обнаруживая и уничтожая их», — отметил эксперт.

Гагин подчеркнул, что ответом на очередную террористическую атаку ВСУ станут не просто зеркальные «удары возмездия», а планомерное наращивание интенсивности системной боевой работы по уничтожению военной инфраструктуры.

«Я бы назвал это не ударами возмездия, а ежедневной боевой работой по уничтожению неонацизма на сопредельной территории», — отметил аналитик.

Он также обозначил, что сейчас сохраняется серьёзное «окно возможностей» для наращивания интенсивности ударов до момента возможной переброски на Украину дополнительных систем ПВО с Ближнего Востока.

Предыдущая статья
Многодетная семья из Касимовского округа награждена медалью ордена «Родительская слава»

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему убрали скамейки с Лыбедского бульвара

Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

Темы

Новости Касимова

Многодетная семья из Касимовского округа награждена медалью ордена «Родительская слава»

Высокой государственной награды за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций удостоены супруги Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа.
Власть и политика

Павел Малков: Рязанская область вдвое превысила показатели по переобучению работников

Более 500 рязанцев подали заявки на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»
Общество

Семьи с двумя и более детьми в России начали получать новую выплату от Соцфонда

Приём заявлений стартовал 1 июня, и уже к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплаты для родителей, воспитывающих 31 тысячу детей.
Новости России

Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

По словам руководителя компании, на данном этапе сервис проходит внутреннее тестирование, однако в будущем разработчики планируют масштабировать продукт.
Общество

На Ряжском шоссе в Рязани проверили ход строительства нового оптового магазина

На Ряжском шоссе в Рязани продолжается возведение оптового магазина по реализации готовой продукции. Специалисты Госстройнадзора Рязанской области провели проверку готовности основных конструктивных элементов объекта.
Здоровье

Диетолог назвал два продукта, которые спасут женщин среднего возраста от скачков давления

Женщинам в период менопаузы стоит чаще включать в рацион фасоль и сою — эти продукты помогают поддерживать артериальное давление в норме и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Власть и политика

Профильные министры ответили на вопросы депутатов о демографической ситуации в Рязанской области

Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский выступил на очередном заседании Рязанской областной Думы с докладом «Влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области».
Общество

В Дядьково началось строительство масштабного жилого комплекса

Комплекс будет состоять из пяти 16-этажных корпусов. Пространство на первых этажах зданий отведено под коммерческие помещения.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье