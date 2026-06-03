Рязанские медицинские разработки представлены на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Рязанская область представила ряд инновационных научных разработок и социальных проектов, которые планируется масштабировать на всю Россию. Экспозиция региона охватила сферы медицины, биотехнологий, реабилитации ветеранов, социального предпринимательства, туризма и образования.

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова на стенде Минздрава России представил широкий спектр собственных разработок, объединяющих симуляционное обучение, клинические технологии, стоматологические продукты и перспективные биомедицинские исследования. Одной из ключевых разработок университета стал тренажер для отработки диагностических навыков студентов и ординаторов. Обучение на этом оборудовании включает 17 сценариев патологических состояний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, что позволяет будущим врачам получать максимально приближенную к реальности практику.

Также РязГМУ представил линейку косметических средств для применения в стоматологии. Эти продукты предназначены для адаптации пациентов к съемным зубным протезам, профилактики осложнений после стоматологических вмешательств, восстановления мягких тканей полости рта и ежедневного ухода.

Еще одна значимая научная разработка — панель рекомбинантных клеточных линий, которая может использоваться в фармакологии и фармакокинетике для оценки безопасности и эффективности лекарственных соединений на ранних этапах исследований.

Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин подчеркнул, что вуз работает в разных направлениях, и многие разработки уже внедрены в производство. В частности, на рязанских предприятиях выпускается лапароскопический тренажер, который сейчас используется в медицинских организациях по всей стране.

Главный врач Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Наталия Перегудова представила на форуме проект по медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с инвалидностью «Вектор силы».

Команда специалистов госпиталя работает с пациентами, комбинируя методики классической медицинской реабилитации и современные подходы психологического сопровождения. С этой инициативой Наталья Перегудова вошла в число финалистов конкурса социальных проектов «Женщины за здоровое общество» в номинации «Комплексная реабилитация и помощь в восстановлении».

Конкурс реализуется Советом Евразийского женского форума совместно с Фондом Росконгресс. На ПМЭФ-2026 состоялась презентация проектов финалистов, победителей конкурса определят 4 июня. Практические наработки Рязанского госпиталя планируется масштабировать в стране.

В первый день работы форума министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев принял участие в выездном заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

В ходе заседания обсуждались вопросы развития сектора негосударственных поставщиков услуг социальной сферы, социального предпринимательства, а также специальные меры поддержки семейного бизнеса, в том числе тех семей, где один из супругов является участником СВО.

И.о. председателя комитета инвестиций и туризма Мария Лазарева приняла участие в подписании соглашения с ООО «Бронирование Гостиниц». Основная задача сотрудничества — увеличение туристического потока за счет продвижения региональных возможностей размещения туристов, объектов показа и турмаршрутов. В частности, планируется проведение информационных кампаний на популярных ресурсах, а также создание брендированных межрегиональных маршрутов, которые позволят привлечь больше гостей в Рязанскую область.

Ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Дмитрий Боков в рамках дискуссии «Социогуманитарное образование в вузе: вызовы алгоритмов и больших данных», которая прошла на стенде Минобрнауки России, представил успешные наработки университета в этой сфере. Он рассказал о том, как вуз внедряет и использует современные технологии, в том числе искусственный интеллект, универсальные алгоритмы и большие данные, в подготовке эффективных специалистов для региона: учителей, филологов, психологов и других специалистов социогуманитарного профиля.