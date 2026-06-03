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Общество

Кто должен платить на свидании, психолог дал окончательный ответ

Анастасия Мериакри
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Кто должен оплачивать счет на свидании — мужчина или женщина? Этот вопрос остается предметом жарких дискуссий в обществе. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин в интервью РИАМО предложил простую и понятную формулу, которая помогает разрешить этот спор.

По словам психолога, хорошим ориентиром в вопросе оплаты свидания остается классическая норма этикета.

«Если парень пригласил девушку — хороший тон, чтобы оплатил он. Если девушка пригласила парня, а такое сейчас есть, и девушки показывают свою активность, умеют выбирать, и в этом нет ничего плохого, — если вы являетесь инициатором движения, то, естественно, платить вам. Либо об этом нужно договориться заранее», — объяснил Ягудин.

Специалист подчеркнул, что в современных реалиях женская инициатива — это нормальное явление, и в таком случае логично, что расходы берет на себя тот, кто выступил организатором встречи.

Если же молодые люди просто договорились встретиться без явного приглашения с чьей-либо стороны, то, по мнению психолога, нормально, если каждый платит сам за себя. Альтернативный вариант — парень может предложить оплатить счет как жест внимания, но не как обязанность.

Отдельное внимание эксперт уделил вопросу оплаты такси до места встречи и обратно. По его словам, за дорогу до свидания каждый платит за себя — это показывает самостоятельность человека.

«Но если парень выбрал неудобное место, позднее время или сам сказал: «Я вызову тебе такси», — тогда логично, что он платит. Но если он делает это только ради того, чтобы потом что-то получить взамен, тогда вы вступаете уже совсем в другую роль», — отметил психолог.

Ягудин уточнил, что после свидания хороший мужской жест — предложить: «Давай я вызову тебе такси, чтобы ты спокойно доехала». Однако это не должно звучать как покупка расположения.

«Ведь мы все говорим о личных границах, о зоне комфорта, о свободе выбора. Поэтому это про заботу, а не про сделку. Это очень важно понимать», — подчеркнул специалист.

Доктор психологических наук сформулировал три простых правила, которые помогут избежать неловких ситуаций и конфликтов на свиданиях:

  • Кто приглашает — тот предлагает оплатить.
  • Кто создает неудобства — тот их компенсирует.
  • Кто хочет выглядеть достойно — не спорит из-за чека.
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