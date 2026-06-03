Кто должен платить на свидании, психолог дал окончательный ответ

Кто должен оплачивать счет на свидании — мужчина или женщина? Этот вопрос остается предметом жарких дискуссий в обществе. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин в интервью РИАМО предложил простую и понятную формулу, которая помогает разрешить этот спор.
По словам психолога, хорошим ориентиром в вопросе оплаты свидания остается классическая норма этикета.
Специалист подчеркнул, что в современных реалиях женская инициатива — это нормальное явление, и в таком случае логично, что расходы берет на себя тот, кто выступил организатором встречи.
Если же молодые люди просто договорились встретиться без явного приглашения с чьей-либо стороны, то, по мнению психолога, нормально, если каждый платит сам за себя. Альтернативный вариант — парень может предложить оплатить счет как жест внимания, но не как обязанность.
Отдельное внимание эксперт уделил вопросу оплаты такси до места встречи и обратно. По его словам, за дорогу до свидания каждый платит за себя — это показывает самостоятельность человека.
Ягудин уточнил, что после свидания хороший мужской жест — предложить: «Давай я вызову тебе такси, чтобы ты спокойно доехала». Однако это не должно звучать как покупка расположения.
«Ведь мы все говорим о личных границах, о зоне комфорта, о свободе выбора. Поэтому это про заботу, а не про сделку. Это очень важно понимать», — подчеркнул специалист.
Доктор психологических наук сформулировал три простых правила, которые помогут избежать неловких ситуаций и конфликтов на свиданиях:
- Кто приглашает — тот предлагает оплатить.
- Кто создает неудобства — тот их компенсирует.
- Кто хочет выглядеть достойно — не спорит из-за чека.