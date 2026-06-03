Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Компания Wildberries (входит в РВБ) ведет работу над созданием собственного мессенджера. Об этом рассказала основательница и глава Wildberries & Russ Татьяна Ким в интервью ТАСС.
По словам руководителя компании, на данном этапе сервис проходит внутреннее тестирование, однако в будущем разработчики планируют масштабировать продукт.
В РВБ рассматривают не только выход мессенджера на российский рынок, но и его последующую экспансию на зарубежные рынки после доработки функционала.
Идея создания собственного коммуникационного сервиса возникла в компании после объединения Wildberries с Russ. Татьяна Ким назвала это логичным шагом, учитывая, что в структуру входит крупнейший в России оператор наружной рекламы.
При этом глава РВБ признала, что выходить на рынок мессенджеров и подписок сейчас непросто из-за высокой конкуренции и специфики монетизации.
Отметим, что Wildberries уже обладает определенными компетенциями в сфере коммуникаций. Компания развивает платформу для видеошопинга Wibes, в которой уже внедрена «легкая форма» мессенджера.