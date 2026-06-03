Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Компания Wildberries (входит в РВБ) ведет работу над созданием собственного мессенджера. Об этом рассказала основательница и глава Wildberries & Russ Татьяна Ким в интервью ТАСС.

По словам руководителя компании, на данном этапе сервис проходит внутреннее тестирование, однако в будущем разработчики планируют масштабировать продукт.

«Мы запустили в тестовом режиме для сотрудников мессенджер, но он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды. Сейчас он в пилоте. У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет. Главное сейчас правильно все разработать и в первую очередь сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем», — отметила Татьяна Ким.

В РВБ рассматривают не только выход мессенджера на российский рынок, но и его последующую экспансию на зарубежные рынки после доработки функционала.

Идея создания собственного коммуникационного сервиса возникла в компании после объединения Wildberries с Russ. Татьяна Ким назвала это логичным шагом, учитывая, что в структуру входит крупнейший в России оператор наружной рекламы.

При этом глава РВБ признала, что выходить на рынок мессенджеров и подписок сейчас непросто из-за высокой конкуренции и специфики монетизации.

«Но, поскольку рынок у нас очень сильно красный в этом направлении, и я, например, не совсем согласна с тем, как у нас развивается бизнес по подписке в стране, но он уже сформировался, как есть. Всем понятно, что это нерентабельная история, и там пошли разные перекосы. Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное», — объяснила Ким.

Отметим, что Wildberries уже обладает определенными компетенциями в сфере коммуникаций. Компания развивает платформу для видеошопинга Wibes, в которой уже внедрена «легкая форма» мессенджера.