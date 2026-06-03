Фото: госстройнадзор по Рязанской области
Общество

На Ряжском шоссе в Рязани проверили ход строительства нового оптового магазина

Анастасия Мериакри
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На Ряжском шоссе в Рязани продолжается возведение оптового магазина по реализации готовой продукции. Специалисты Госстройнадзора Рязанской области провели проверку готовности основных конструктивных элементов объекта.

Как сообщили в ведомстве, строительство идет по графику, и на данный момент выполнен значительный объем работ. В ходе проверки инспекторы оценили качество выполненных работ на ключевых этапах:

  • Стяжка пола полностью готова
  • Кровля здания смонтирована
  • Дверные блоки и ворота установлены
  • Внутренние перегородки возведены

Следующие этапы строительства обещают быть не менее масштабными. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу инженерных систем — электрики, вентиляции, водоснабжения и отопления. Параллельно начнутся работы по внутренней отделке помещений.

Финальным штрихом станет благоустройство прилегающей территории.

Фото: госстройнадзор по Рязанской области
Фото: госстройнадзор по Рязанской области
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