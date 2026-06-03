На Ряжском шоссе в Рязани проверили ход строительства нового оптового магазина

На Ряжском шоссе в Рязани продолжается возведение оптового магазина по реализации готовой продукции. Специалисты Госстройнадзора Рязанской области провели проверку готовности основных конструктивных элементов объекта.

Как сообщили в ведомстве, строительство идет по графику, и на данный момент выполнен значительный объем работ. В ходе проверки инспекторы оценили качество выполненных работ на ключевых этапах:

Стяжка пола полностью готова

Кровля здания смонтирована

Дверные блоки и ворота установлены

Внутренние перегородки возведены

Следующие этапы строительства обещают быть не менее масштабными. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу инженерных систем — электрики, вентиляции, водоснабжения и отопления. Параллельно начнутся работы по внутренней отделке помещений.

Финальным штрихом станет благоустройство прилегающей территории.