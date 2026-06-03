Диетолог назвал два продукта, которые спасут женщин среднего возраста от скачков давления

Женщинам в период менопаузы стоит чаще включать в рацион фасоль и сою — эти продукты помогают поддерживать артериальное давление в норме и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такую рекомендацию дала американский эксперт по питанию и преподаватель диетологии в клинике Майо Тара Шмидт, пишет Газета.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам специалиста, бобовые и соевые продукты богаты пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Их регулярное употребление особенно важно после наступления менопаузы, когда из-за гормональной перестройки организм женщины становится более уязвимым.

Кардиолог Сэм Сетаре отмечает, что повышенное давление остается одной из самых недооцененных проблем у женщин среднего и старшего возраста. Гипертония нередко протекает абсолютно бессимптомно, но при этом значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других опасных осложнений. Эксперт напоминает, что скачки давления в этот период часто возникают из-за снижения уровня эстрогенов и прогестерона, которые играют ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса.

Чтобы защитить свое сердце и сосуды, Шмидт советует регулярно добавлять фасоль в салаты, супы и другие блюда. Диетолог объяснила механизм действия этих продуктов: при переваривании клетчатки в организме образуются короткоцепочечные жирные кислоты (ацетат, бутират и пропионат). Всасываясь в кровоток, эти вещества способны снижать артериальное давление.

Кроме того, калий, которым богаты фасоль и соя, помогает регулировать кровяное давление, способствуя выведению избытка натрия из организма. Это приводит к снижению объема жидкости в кровеносном русле и уменьшает общую нагрузку на сосуды.