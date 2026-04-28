В Рязанской области передали в суд три дела о «дропперстве»

В Рязанской области следователи завершили расследование трех уголовных дел о незаконных операциях с банковскими счетами. Фигуранты — две девушки и мужчина. Материалы уже направили в суд.

Как сообщили в региональном управлении МВД, первое дело вел следователь из Скопина. В сентябре 2025 года 17-летняя местная жительница нашла в интернете подработку. Собеседник пообещал ей 2 тысячи долларов за финансовые операции. Девушка получала деньги на свой счет и переводила их дальше. За неделю через нее прошло 114 тысяч рублей. За это она получила всего 200 рублей, после чего связь с работодателем оборвалась.

Следствие установило: юная скопинка стала звеном в цепочке дистанционных мошенников и помогала скрывать происхождение средств. Ей вменили часть 4 статьи 187 УК РФ. Дело передали в суд.

Похожую схему раскрыли в Сараевском районе. В ноябре 2025 года 19-летняя жительница Сапожка также нашла «работу» через интернет. По указанию куратора она провела несколько переводов на общую сумму 96 тысяч рублей. Вознаграждение составило 2 тысячи рублей. Следователи пришли к выводу, что операции обслуживали мошеннические схемы. Уголовное дело по той же статье уже направлено в суд.

Третье расследование провели в следственной части областного УМВД. Фигурант — 26-летний житель Рязани. В сентябре 2025 года он передал свою банковскую карту знакомому за обещанные 2 тысячи рублей в месяц. Карту использовали в противоправной деятельности около двух месяцев, пока полицейские не пресекли схему.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 187 УК РФ. Материалы также направлены в суд.