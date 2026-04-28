В Туапсе после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки беспилотников. Об этом утром 28 апреля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Огонь тушат 164 человека. На месте работают 46 единиц техники. Как уточнил глава региона, спасатели постоянно передают информацию о ситуации, группировку планируют усилить.

Как пояснил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, рядом с предприятием начали эвакуацию жителей. Речь идет о домах, которые находятся в зоне возможной опасности.

Пункт временного размещения открыли в школе №6. Жителей просят выполнять указания экстренных служб.