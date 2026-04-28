Фото: СТС
Новости кино и ТВ

СТС покажет оба сезона сериала «Волшебный участок»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

4 мая СТС начнёт показ комедийного фэнтези онлайн-кинотеатра Okko «Волшебный участок» (18+), а 18 мая на канале состоится всероссийская телепремьера второго сезона. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Сериал расскажет историю бывшего снайпера Лёхи (Николай Наумов), который работает в Отделе по борьбе со сказочными преступлениями (Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова и Андрей Добровольский). Сначала он вместе с коллегами наводит сверхъестественный порядок в Москве, а во втором сезоне перебирается в Петербург, чтобы с псом Палычем (Антон Лапенко), гномом (Илья Соболев) и волшебником Мерлином (Виктор Бычков) разобраться с местным загадочным преступлением и наконец поймать неуловимого Кощея, который поселился в теле племянницы Лёхи — Василисы (Ева Смирнова).

Продолжение после рекламы

Среди сказочных персонажей также: Баба Яга, Змей Горыныч, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, русалка, гриб из Рязани, древний богатырь Пирдамир, Огнёвушка, Ворон, тролли в исполнении Татьяны Догилевой, Филиппа Янковского, Павла Деревянко, Анны Уколовой, Валентины Мазуниной, Евгения Ткачука, Кирилла Мелехова и других актёров.

«Наша история отличается от других фэнтези тем, что снята не как сказка, а как русский боевик. Уверен, что свой зритель найдётся и у второго сезона, который впервые покажут в телеэфире. Сам жду съёмок третьего и верю, что он будет в разы лучше предыдущих, — считает Илья Соболев. — Мой герой, гном, раскрыл во мне новые грани хамства и романтики. Мне нравится его прямолинейность и храбрость, эти черты во мне тоже иногда присутствуют, но в отличие от сериала в жизни это может мешать».

В сериале зрители увидят «папину дочку» Еву Смирнову в новом амплуа: по сюжету в Василису вселяется главный антагонист истории — Кощей.

«Рада, что благодаря показу на СТС аудитория сериала расширится и зрители увидят уникальную, сказочную, не побоюсь этого слова, «старую» Еву Смирнову, — говорит она. — Трюковых сцен было довольно много. Впервые играла персонажа с невербальной магией и летала на большой конструкции, которая позволила создать эффект невесомости».

Первый сезон стал самым успешным оригинальным проектом Okko на момент его выхода. Сериал привёл на платформу наибольшее число новых подписчиков, за первые тридцать дней сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра. Зрительский успех подтвердился и высокой оценкой профессионалов: «Волшебный участок» получил четыре награды АПКиТ.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье