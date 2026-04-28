СТС покажет оба сезона сериала «Волшебный участок»

4 мая СТС начнёт показ комедийного фэнтези онлайн-кинотеатра Okko «Волшебный участок» (18+), а 18 мая на канале состоится всероссийская телепремьера второго сезона. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Сериал расскажет историю бывшего снайпера Лёхи (Николай Наумов), который работает в Отделе по борьбе со сказочными преступлениями (Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова и Андрей Добровольский). Сначала он вместе с коллегами наводит сверхъестественный порядок в Москве, а во втором сезоне перебирается в Петербург, чтобы с псом Палычем (Антон Лапенко), гномом (Илья Соболев) и волшебником Мерлином (Виктор Бычков) разобраться с местным загадочным преступлением и наконец поймать неуловимого Кощея, который поселился в теле племянницы Лёхи — Василисы (Ева Смирнова).
Среди сказочных персонажей также: Баба Яга, Змей Горыныч, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, русалка, гриб из Рязани, древний богатырь Пирдамир, Огнёвушка, Ворон, тролли в исполнении Татьяны Догилевой, Филиппа Янковского, Павла Деревянко, Анны Уколовой, Валентины Мазуниной, Евгения Ткачука, Кирилла Мелехова и других актёров.
В сериале зрители увидят «папину дочку» Еву Смирнову в новом амплуа: по сюжету в Василису вселяется главный антагонист истории — Кощей.
Первый сезон стал самым успешным оригинальным проектом Okko на момент его выхода. Сериал привёл на платформу наибольшее число новых подписчиков, за первые тридцать дней сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра. Зрительский успех подтвердился и высокой оценкой профессионалов: «Волшебный участок» получил четыре награды АПКиТ.