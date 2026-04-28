Новости России

SHOT: Мэра Уфы доставили в СК после обысков

Алексей Самохин
Силовики задержали главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщает SHOT, у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Следственные действия затронули и двух его заместителей — Рустава Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева. По предварительной информации, внимание правоохранителей связано с продажей земельного участка санатория «Радуга».

Мавлиева доставили в следственное управление СК по Башкирии. Что именно ему вменяют, официально пока не раскрывают. В мэрии уточнили, что городские службы продолжают работать в обычном режиме.

Ратмир Мавлиев возглавляет администрацию Уфы с 2022 года. Ранее, с 2019 по 2022 год, он руководил администрацией Нефтекамска.Ранее стало известно, что суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства.

