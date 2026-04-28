В Рязани отключили свет ещё на нескольких улицах, частично электроснабжение восстановили

АО «РГРЭС сообщило о частичном восстановлении электроснабжения в Рязани.
В 07:29 28 апреля в результате повреждения кабельных линий 6кВ произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Грибоедова, Затинная, Подгорная, 26 Бакинских комиссаров пл., Войкова пер., Николодворянская, Лево-Лыбедская, Подгорная, Свободы, Скоморошинская, Новая, Электрозаводская, Фирсова, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Щедрина, Окский проезд, Есенина, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская Совхозная, Совхозный 1-й проезд, Окский проезд.
В 10:30 сотрудники АО «РГРЭС» частично восстановили электроснабжение потребителей. Бригада продолжает ремонтно-восстановительные работы.
В 09:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Есенина, Фирсова, Новая, Урицкого, Циолковского, Горького, Театральная площадь, Ленина.
Бригада осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.